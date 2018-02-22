22.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Украина

Турки хотят использовать Украину для производства ракет


Турция хочет наладить с Украиной совместное производство авиационных двигателей, радаров, военной связи и навигационных систем.

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Об этом пишет американское издание «The American interest», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным издания, разговор об этом зашел еще в 2016 году, поскольку закупки в США для Турции нежелательны из-за натянутых отношений между странами, а военное сотрудничество с Россией находится под западными санкциями.

«Такое сотрудничество очень важно для Анкары: Турция надеется продвигать свои планы развития отечественной оборонной промышленности, тем самым сводя к минимуму ее зависимость от западных подрядчиков. Турецкие официальные лица рассматривают Украину как потенциальный поставщик технологий и оборудования с этой целью. Обсуждается совместное производство фазированных космических ракет, систем баллистических ракет и даже ракет-носителей», — говорится в сообщении.

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