18.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Криминал, Образование, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина

Туркменская студентка погибла, бросившись с киевского моста, после отказа продлить ей вид на жительство в Украине


18-летнюю туркменскую студентку Киевского национального медицинского университета им. Богомольца, пропавшую 30-го января 2018 года, нашли мертвой. Она покончила жизнь самоубийством — бросилась с моста Патона.

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Об этом сообщил на своей страничке в соцсети известный киевский активист, директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский со ссылкой на адвоката семьи погибшей Ровшанбека Розметова.

«Её звали Мукаддас, она была из Туркменистана и училась на стоматолога. Причиной самоубийства стал отказ деканата университета по работе с иностранными студентами университета помочь в оформлении вида на жительство для продолжения учебы. Ее виза истекла, а деканат и девочка вовремя не позаботились о необходимых процедурах и должна была выехать из Украины. Видимо, это стало для ребёнка настоящей трагедией.

Покончить с жизнью Мукаддас решила после неоднократных отказов в помощи от замдекана по работе с иностранными студентами Татьяны Тимохиной. Именно после разговора с ней девушка решила пойти на самое ужасное. Я не знаю как, но все причастные к этой трагедии должны быть наказаны», — написал Эдуард Долинский.

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