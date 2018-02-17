17.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Твоя песенка спета: Гордона объявили «агентом Москвы»

Известного украинского «певца» Майдана, журналиста Дмитрия Гордона, агитировавшего за революцию в 2013-14 годах, признали «агентом Москвы». Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тягнибок отказался пояснять суть своих слов, однако подчеркнул, что к таким выводам его привела журналистская деятельность Гордона.

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«Я вообще интервью ни московским каналам, ни московским журналистам не даю. Гордон для меня — абсолютный знак равенства. Знак равенства. Это журналист, который не на Украину работает. Я не буду опускаться до его уровня, чтобы всяким московским прихвостням интервью раздавать», — заявил Тягнибок.