07.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Тягнибок: Поляки выдвинут претензии на имущество по всей Западной Украине

Требования по реституции бывшей польской собственности будут звучать все громче по мере интеграции Украины в Евросоюз. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, фактически, под угрозой оказалось нынешнее украинское имущество по всей Западной Украине.

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«Вопрос так называемой реституции завтра уже будет очень актуально поднят по всей Украине. На сегодняшний день мы имеем два судебных процесса — один во Львове, а один в Луцке, где поляки, которые находят соответствующие документы своих дедов и прадедов, что, например, дома или какие-то другие помещения принадлежали когда-то их родственникам, они выставляют претензии.

Поляки когда-то говорили: «Ваши улицы — наши камни». По отношению к украинцам. Что наши дома, а ваши улицы.

И вы вспомните мои слова, что поляки уже завтра будут выставлять претензии, чем больше Украина будет интегрироваться, тем больше они будут выдвигать претензий именно на имущество. То есть, на возвращение того имущества, которое было конфисковано у них советской оккупационной власти.

А при чем тут мы, украинцы? Но нам придется отвечать», — заявил Тягнибок.