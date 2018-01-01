01.01.2018, Ивано-Франковск, Михаил Рябов

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Тягнибок: Украина может быть только бандеровской

Воспитание подрастающего поколения украинцев в рамках идей интегрального национализма Степана Бандеры является важнейшей задачей, поскольку значительная часть нынешнего населения страны готова жить в «объятиях с Московией».

Об этом заявил глава националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок на митинге в Ивано-Франковске.

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«Воспитываем ли мы своих детей так, чтобы мы, наше поколение могло оставить бандеровскую Украину для них, бандеровцев. Оставить бандеровскую Украину, иначе какую?

Когда начиналась война с Московией современная, еще перед Майданом, нам много рассказывали, что Украина поделена на Запад и Восток. Нам говорили, что нужно, якобы, кого-то услышать, поскольку мы, якобы, не слышим.

А, на самом деле, нет никакого разделения. Есть просто те, кто за Украину, а есть те, кто против Украины.

Разве мы можем перевоспитать тех, кто стремится жить с Московией в своих объятиях? Да они такие по своему рождению, воспитанию, мы их не перевоспитаем.

Что это значит? Когда задают вопрос, какой должна быть Украина, наш ответ однозначен: только бандеровской должна быть Украина.

А когда нам скажут, якобы, «ну, люди по-разному воспринимают. Где-то там воспитаны в советском коммунистическом духе, они прославляют Ленина и Сталина. Они не поймут вашего Бандеру…».

Слушайте, товарищи, а нам то наше, чтобы они поняли? Нам свое делать. Они свой путь определили. Они хотят с Московией – какие проблемы? А мы хотим с Украиной. Это наша земля. Земля Степана Бандеры, УПАшей…», — сказал Тягнибок.