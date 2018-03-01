01.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Тягнибок в ужасе: На Украине растут рейтинги противников Майдана

Украинские националисты встревожены ростом популярности оппозиционных сил и возможного реванша «власти Януковича».

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Рейтинги растут каких-то реваншистов, сепаратистов и так далее. Почему эти рейтинги растут? Из-за бездеятельности власти. Сколько раз на Майдане говорили — одно из заданий «революции достоинства» — не допустить реванша диктатуры режима Януковича. Нынешняя власть сегодня все делает для того, чтобы представители режима Януковича из-за бездеятельности, провала реформ, коррупции, из-за того, что обнищали люди, даются основания и возможность реваншистам сегодня получить позитивные дивиденды на выборах», — заявил Тягнибок.