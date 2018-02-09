09.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Тягнибок заявил, что уничтожение Москвы — это не фантазия, а «реальная цель»

Олег Тягнибок считает, что Украина сможет стать геополитическим лидером в Центральной и Восточной Европе лишь после наведения порядка внутри страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом он заявил сегодня на открытии V Бандеровских чтений в колонном зале Киевского городского совета, сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

«Не наведя порядка внутри собственного государства, не получим силу для экспансии. Только монолитная, сплоченная нация, управляемая великой идеей, а не приземленными калькуляциями, сможет стать геополитическим лидером. И должны сделать все, чтобы этой потугой была Украина», — подчеркнул Тягнибок.

Он считает, что предназначение Украины — избавиться от влияния России, стать щитом Европы и ограждать европейскую цивилизацию от «нашествия с востока».

«Провозглашенная Бандерой цель — уничтожить Москву — это не какие-то фантазии. Уничтожить московский «Мордор», разбить эту тюрьму народов и похоронить наконец того Голема, которого украинцы вольно или невольно создали себе на беду — миссия Украины. Это покажет всему цивилизованному миру нашу силу и стремление. Это засвидетельствует о нашей исторической миссии: быть щитом Европы и ограждать европейскую цивилизацию от нашествия с востока. По существу то, что делают наши герои, четвертый год, сдерживая нашествие московской орды на востоке Украины», — заявил Тягнибок.

Как отметил скандальный экс-нардеп от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, ныне позиционирующий себя как директор центра «Украинские студии стратегических исследований», «Бандеровские чтения собрали около 100 интеллектуалов, ученых, военных украинско-московской войны и политиков, чтобы представить националистическую стратегию внешней политики. Стратегию, которая сделает Украину великой страной, стратегию которая вернет суверенность и позволит сохранить украинскую идентичность».

В пресс-службе «СВободы» отмечают, что первые Бандеровские чтения состоялись в феврале 2014 года. Нынешние чтения посвящены 100-летию провозглашения независимости Украинской народной республики и «75-летию первого большого боя УПА».