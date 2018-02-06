06.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Тягнибоковцы и правосеки налетели на поляков

Украинские националисты из ВО «Свобода», «Национального корпуса», «Правого сектора», «Конгресса украинских националистов» и других праворадикальных организаций пикетировали польские дипломатические учреждения.

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Поводом для проведения акций стало принятие в Польше закона, предусматривающего уголовную ответственность за отрицание преступлений бандеровцев. Пикеты прошли в Киеве, Виннице, Луцке, Одессе, Харькове и Львове.

Националисты с плакатами «Бандера придет — порядок наведет», «Оккупантов Западной Украины — к суду» и антипольскими речевками заявили об унижении собственного достоинства и потребовали отмены закона.

«Они бросают вызов всей украинской нации. Мы, живущее поколение украинцев, не позволим никому оскорблять наших мертвых. Мы никогда не будем торговать памятью наших родителей. Есть вопросы к нам, к украинским националистам? Пожалуйста! Если вы считаете, что украинских воинов, которые под красно-черным флагом и лозунгом Степана Бандеры «Слава Украине!» воюют не только за независимость Украины, но и за свободную Европу, за свободную Польшу, надо сажать — то сажайте», — заявил депутат ВР прошлого созыва от «Свободы» Юрий Сиротюк.

«Попытка поляков сегодня в очередной раз договориться с Россией, как это было во времена казачества, разделение Украины по Днепру, закончилась падением и жесткой оккупацией Польши», — сказал тягнибоковец.