|1 278 просмотров
Тягнибоковцы ищут нового спонсора
Участие праворадикальной партии ВО «Свобода» в акции против Десятинной церкви может свидетельствовать о том, что эта политическая сила вышла на политический рынок.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко.
«Атаки на православную церковь не остановятся. Но сам факт появления «Свободы» в этой конфигурации говорит о том, что люди, возможно, вышли на политический рынок в преддверии цикла выборов, с которым мы столкнемся. Возможно, в поисках инвестора и, возможно, немножко поконкурировать с действующей властью за свой радикальный электорат», — не исключает Дьяченко.
Как сообщал «ПолитНавигатор», стало известно, сколько тягнибоковцы получали в месяц от прежней власти
Метки: ВО "Свобода", Елена Дьяченко
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.