09.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Политика, Религия, Украина, Финансы

Тягнибоковцы ищут нового спонсора


Участие праворадикальной партии ВО «Свобода» в акции против Десятинной церкви может свидетельствовать о том, что эта политическая сила вышла на политический рынок.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко.

«Атаки на православную церковь не остановятся. Но сам факт появления «Свободы» в этой конфигурации говорит о том, что люди, возможно, вышли на политический рынок в преддверии цикла выборов, с которым мы столкнемся. Возможно, в поисках инвестора и, возможно, немножко поконкурировать с действующей властью за свой радикальный электорат», — не исключает Дьяченко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», стало известно, сколько тягнибоковцы получали в месяц от прежней власти

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