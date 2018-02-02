02.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

1 478 просмотров

Тягнибоковцы предложили полякам вместе с Бандерой разваливать Россию

Посла Польши на Украины Яна Пекло пригласили на бандеровские чтения, которые пройдут в Киевсовете 9 февраля.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в своем блоге сообщил депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, опубликовавший копию приглашения от возглавляемого им центра центра «Украинские студии стратегических исследований».

«В связи с катастрофическим ухудшением отношений между нашими странами, ростом реваншизма и необоснованных исторических мифов, навязываемых пропагандой Российской Федерации, считаем необходимым осуществить беспристрастный и взвешенный анализ прошлого и настоящего сложных отношений между нашими народами», — отмечается в приглашении.

«Верим, что без независимой Украины нет независимой Польши и лишь окончательный распад Российской империи, в борьбе с которой погиб Степан Бандера, принесет процветание нашим государствам», — говорится в документе.

«Надеюсь на содержательную дискуссию. Или господин посол боится трех лет тюрьмы?», — поинтересовался Сиротюк, намекая, что принятый в Польше закон предусматривает уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.