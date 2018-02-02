02.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
  1 478 просмотров
История, Политика, Скандал, Украина

Тягнибоковцы предложили полякам вместе с Бандерой разваливать Россию


Посла Польши на Украины Яна Пекло пригласили на бандеровские чтения, которые пройдут в Киевсовете 9 февраля.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом в своем блоге сообщил депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, опубликовавший копию приглашения от возглавляемого им центра центра «Украинские студии стратегических исследований».

«В связи с катастрофическим ухудшением отношений между нашими странами, ростом реваншизма и необоснованных исторических мифов, навязываемых пропагандой Российской Федерации, считаем необходимым осуществить беспристрастный и взвешенный анализ прошлого и настоящего сложных отношений между нашими народами», — отмечается в приглашении.

«Верим, что без независимой Украины нет независимой Польши и лишь окончательный распад Российской империи, в борьбе с которой погиб Степан Бандера, принесет процветание нашим государствам», — говорится в документе.

«Надеюсь на содержательную дискуссию. Или господин посол боится трех лет тюрьмы?», — поинтересовался Сиротюк, намекая, что принятый в Польше закон предусматривает уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть