01.02.2018, Киев, Максим Карпенко

3 317 просмотров

Тягнибоковцы в отчаянии: Украину невозможно изменить

Украинские майданы и перевыборы ни к чему не приводят — власть меняется, а страной все равно правят олигархи.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире ток-шоу «Украинский формат» заявил депутат Верховной Рады от ВО «Свобода» Андрей Ильенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наша политическая система время от времени переживает большие серьезные ситуации, революции, регулярно происходят выборы, меняются президенты, меняются Верховные Рады. Но если мы посмотрим не только на тех людей, которые при власти, если мы посмотрим, например, на список Forbes самых богатых людей страны, то он не меняется почти вообще. Местами могут меняться, но люди, которые в нем, за последние лет 10-15 не изменились вообще», — заявил Ильенко.