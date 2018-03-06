06.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Украина

Тягнибоковцы в шоке: Порошенко уважил судью, лишившую Бандеру звания героя


Украинская националистическая партия «Свобода» инициирует разбирательство – на каком основании Петр Порошенко продлил полномочия судье, во времена президентства Виктора Януковича отменившей указ Виктора Ющенко о присвоении звания героя Украины Степану Бандере.

Об этом в эфире телеканала «Перший:UA» завил первый замглавы партии «Свобода» экс-вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2010-м году 20-го января судья Донецкого окружного административного суда по фамилии Абдукадырова Карине Эскадеровна своим решением признала незаконным указ президента о присвоении звания героя Украины Степану Бандере.

А теперь внимание — 21 декабря 17-го года Верховный совет правосудия принял решение по внесению представления президенту Украины о назначении Абдулкадыровой Карине Эскандеровны на должность судьи Донецкого окружного суда.

Это еще один показатель того, что сегодняшняя власть не хочет создать единый принцип украинского героя», — заявил Кошулинский.

 

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