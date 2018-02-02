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Тягнибоковец устроил дебош прямом эфире
Депутат Верховной Рады прошлого созыва от ВО «Свобода» Эдуард Леонов набросился с кулаками на журналиста Руслана Коцабу.
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Инцидент произошел в прямом эфире во время программы «Открытым текстом» на телеканале «ЧП.INFO».
Так, тягнибоковец заявил, что нельзя приглашать на телеканалы тех, кто выступает против Украины.
«Все силы надо направить на то, чтобы победить в войне. Все, кто против Украины, — все за врага. И точка. Никакие Портновы, в том числе и Германы не должны присутствовать на украинском телевидении», — призвал националист.
В свою очередь Коцаба сказал, что война идет не только на востоке, но и в головах, а также добавил, что «война заберет самых агрессивных».
«Ты что такое говоришь, урод моральный?!», — тут же взвился Леонов.
«Это у вас по закону жанра такое?», — поинтересовался Коцаба у ведущего, который сразу же объявил о завершении эфира.
После этого Леонов вскочил и попытался наброситься на своего визави с кулаками.
Его оппонент позже в своем блоге написал, что драки как таковой не было.
«А в фойе, где не было камер, вспыльчивый свободовец понял, что «жизнь богаче» и я могу дать неакцентированную, но качественную «двоечку». Конечно, мне бы впоследствии было стыдно, потому что и мужчина не моей весовой категории, и я старше его на десять годков, а значит, должен быть мудрее. Да и не подходит мне махать кулаками вместо того, чтобы вести аргументированную дискуссию», — написал Коцаба.
Метки: Руслан Коцаба, Эдуард Леонов
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