02.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Тягнибоковец устроил дебош прямом эфире

Депутат Верховной Рады прошлого созыва от ВО «Свобода» Эдуард Леонов набросился с кулаками на журналиста Руслана Коцабу.

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Инцидент произошел в прямом эфире во время программы «Открытым текстом» на телеканале «ЧП.INFO».

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Так, тягнибоковец заявил, что нельзя приглашать на телеканалы тех, кто выступает против Украины.

«Все силы надо направить на то, чтобы победить в войне. Все, кто против Украины, — все за врага. И точка. Никакие Портновы, в том числе и Германы не должны присутствовать на украинском телевидении», — призвал националист.

В свою очередь Коцаба сказал, что война идет не только на востоке, но и в головах, а также добавил, что «война заберет самых агрессивных».

«Ты что такое говоришь, урод моральный?!», — тут же взвился Леонов.

«Это у вас по закону жанра такое?», — поинтересовался Коцаба у ведущего, который сразу же объявил о завершении эфира.

После этого Леонов вскочил и попытался наброситься на своего визави с кулаками.

Его оппонент позже в своем блоге написал, что драки как таковой не было.

«А в фойе, где не было камер, вспыльчивый свободовец понял, что «жизнь богаче» и я могу дать неакцентированную, но качественную «двоечку». Конечно, мне бы впоследствии было стыдно, потому что и мужчина не моей весовой категории, и я старше его на десять годков, а значит, должен быть мудрее. Да и не подходит мне махать кулаками вместо того, чтобы вести аргументированную дискуссию», — написал Коцаба.