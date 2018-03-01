01.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Криминал, Политика, Украина

Тюремные нары стали ближе к Порошенко


При смене власти нынешнего президента Украины Петра Порошенко ждет тюрьма. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил оппозиционный политик, депутат Верховной Рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам депутат, Порошенко ответит за то, что произошло со страной за последние четыре года.

«Я думаю, ему надо думать о варианте «Т», а «Т» означает тюрьма. Если он проиграет выборы, то, безусловно, следующая власть поставит точку во всех тех действиях, которые были направлены на разрушение нашей экономики, на раздувание конфликта внутри нашей страны, на десятки тысяч погибших, разрушенную инфраструктуру и тотальную коррупцию во всех отраслях. Которую, по сути, он возглавляет. Поэтому у него нет других вариантов, как бороться и цепляться за власть», — заявил Мураев.

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