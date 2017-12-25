25.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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У Авакова определили, где в Киеве наибольший разгул криминала

В 2017 году больше всего преступлений было совершено в Деснянском районе Киева — там, по состоянию на конец ноября совершили почти 10 000 правонарушений, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает полиция города Киева.

По состоянию на 30.11.2017 года в Деснянском районе столицы было совершено 9564 преступлений, раскрыто — 1783. Наименее уголовным районом оказался Подольский — 2514 совершенных преступлений, 1176 раскрытых.

Больше тяжелых совершили в левобережной части Киева. Больше всего убийств зафиксировано в Дарницком районе Киева — 17 случаев; больше изнасилований — в Деснянском и Шевченковском, по 3 случая в каждом; больше случаев нанесения умышленных тяжких телесных повреждений — в Деснянском районе, 27 случаев.

Больше всего разбойных нападений — в Соломенском районе, 80 случаев; больше ограблений — в Днепровском, 594 случая; всего краж — в Деснянском районе, 5016 случаев; всего краж из квартиры — в Дарницком районе, 734 случая; больше карманных краж — в метрополитене, 569 случаев; больше случаев мошенничества — в Шевченковском районе, 1454 случая; больше хулиганства — в Голосеевском районе, 66 случаев; всего угонов транспортных средств — в Дарницком районе, 243 случая.