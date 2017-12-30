30.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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У Авакова продолжают агитацию за введение казней на Украине

Экс-боевик АТО Илья Кива, занимавший различные должности в структуре МВД, а ныне возглавляющий профсоюз работников правоохранительных органов, призвал устроить на Украине публичные казни и развешивать на столбах как взяточников-судей, так и нарушителей ПДД. Об этом он заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, к соблюдению закона на Украине приведут только такие меры.

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«Неминуемость наказания — это то, чего требует сегодняшнее наше общество и не ограничиваемся светофорами. Если бы мы начали публичные порки или те процессы над чиновниками, которые не просто были бы феерическими шоу для создания ярких картинок, а действительно это были бы порки, наказания и огромные сроки, и мы бы их видели в камерах…

Поверьте мне, публичные порки, неотвратимость наказания — это все то, что стабилизирует наше общество… Кардинальные изменения — это ужесточение наказания.

Вы слышали за последнее время, хоть один судья понес наказание за заведомо неправильное принятое решение? Не слышали, и я не слышал, а я вам скажу — когда хотя бы одного повесим на столбе, все бы шли и говорили: «На красный свет ходить не надо».

Это было бы хорошим напоминанием — идешь на работу, смотришь, а он у тебя на столбе разматывается, и думаешь: «А стоит ли мне занять рядом столб?» — заявил Кива.