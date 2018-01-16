16.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

447 просмотров

У Гройсмана хвалятся: Украина почти догнала Новую Зеландию по поставкам масла в ЕС

По объемам поставок сливочного масла в Евросоюз Украина оказалась на втором месте после Новой Зеландии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщила на своей странице в Facebook сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.

«Украина оказалась на втором месте после Новой Зеландии по объемам поставок в ЕС сливочного масла. В январе-ноябре 2017 года в ЕС было ввезено 2,3 тыс. тонн соответствующей продукции, при этом годовые объемы поставок по сравнению с 2016 годом увеличены почти в семь раз», — сообщила Микольская.

Также торговый представитель Украины сообщила, что похожие тенденции наблюдаются и на мировом рынке.

«По данным наших коллег из США, в январе-октябре 2017 года Украина — восьмая в мире по объемам экспорта масла с общим объемом в 20,8 тыс. тонн и годовым ростом в три раза», — говорилось в сообщении

За 10 дней 2018 Украина уже исчерпала годовую квоту на экспорт меда и соков в ЕС. Украина исчерпала квоты- 2017 на беспошлинные поставки в ЕС на ряд продуктов. Цены на продукты в мире выросли за год на 8,2%: лидеры — «молочка» и мясо.