06.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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У Киева остался год, чтобы избежать дальнейшего распада страны

Если украинская власть в этом году не запустит процессы реинтеграции Донбасса, то уже в следующем году последует сепаратизации других регионов страны.

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Такое мнение в эфире телеканала 112 высказал киевский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы имеем шанс в 18-м году запустить этот процесс реинтеграции. Пока еще не поздно. Потому что следующая кризисная волна, которая реальна и об этом экономисты говорят открыто, — затухание экономики, возможность финансовых потрясений, возможность разрушения финансовых пирамид с участием бюджета, я уже не говорю о кризисе в ряде отраслей, которые были драйверами украинской экономики, может привести к принципу домино и новым последствиям — новой безработице, кризису в отдельных регионах. А кризис — это всегда почва для того же сепаратизма и потом — к федеральной идее. Сейчас можно сделать ставку на самоуправление и дать им право на самоорганизацию», — заявил Ермолаев.