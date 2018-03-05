05.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЖКХ, Киев, Местная власть, Общество, Скандал, Украина

У Кличко обещают утопающим в снегу киевлянам, что «в ближайшие годы» мэрия закупит снегоуборочную технику


В субботу и воскресенье из Киева вывезли 14 тысяч тонн снега, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил заместитель главы столичной администрации Дмитрий Давтян, сообщает сайт КГГА.

По его информации, снег свозят на пустыри на улицах Пироговский путь, Богатырская, Февральская, и между улицам Сигнальная и Медовая, а также в другие места складирования снега, определенные распоряжением КГГА (всего их 31).

«Мы знаем, что в столице выпало рекордное количество снега, и к уборке были привлечены около 700 единиц уборочной техники. Основные магистрали города, мосты и спуски убирали в первую очередь. Так же следили за уборкой остановок транспорта, подходов к подземным и наземным переходам, лестничных маршей, тротуаров и тому подобное», – отметил Давтян.

В то же время, по его словам, для быстрой и полноценной уборки Киеву нужно 1000 единиц спецтехники. Сейчас такого количества в столице нет, но в ближайшие годы планируется решить эту проблему, подчеркнул Давтян.

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