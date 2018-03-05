05.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Энергетика

У Коболева обиделись и собираются закрыть представительство «Нафтогаза» в России


НАК «Нафтогаз Украины» закроет свое представительство в Российской Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, сообщает пресс-служба компании.

«Это технический вопрос, он не заслуживает на внимание публики. Мы давно хотели закрыть это представительство учитывая агрессию Российской Федерации», — сказал Витренко.

Напомним, Газпром после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску Нафтогаза заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа. «Нафтогаз» получил сообщение Газпрома о расторжении контракта.

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