 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
12.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Украина

У Лаврова стало обидно за украинский Новый Год


МИД РФ шокирован жестами украинской власти в новогодние праздники.

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Об этом сегодня журналистам заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для некоторых политиков и большого количества экстремистов почему-то именно новогодние дни и православное Рождество являются возможностью проявить себя. В этом году они проявили себя на ниве русофобии. Президент Украины Петр Порошенко с экранов телевизоров пожелал мира населению Донбасса, и в качестве доказательства некой «искренности» своих слов приветствовал решение о поставках в страну американского летального оружия. Не лицемерие ли это?
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, видимо, пощелкав на кухне кнопками телеканалов, публично стал сокрушаться по поводу засилья советского кино на местном телевидении в новогодний вечер.

Ярким дополнением стали заявления скандальных украинских историков-фальсификаторов, которые договорились до того, что предложили называть период пребывания Украины в составе СССР «советской оккупацией» и считать современную Украину лишь наследником просуществовавшей считанные месяцы в постреволюционной России Украинской народной республики. Опять же вопрос: почему именно в новогодний период? Откуда такая маниакальная страсть испортить те немногие праздничные дни самим себе и людям, с которыми ты живешь и которым и так уже тяжело не первый год?», — сказала Захарова.

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