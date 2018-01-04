 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
04.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Происшествия, Спецслужбы, Украина

У Полторака назвали гибель украинского разведчика на Донбассе «небоевой потерей»


Гибель на Донбассе украинского разведчика Александра Чегурко является небоевой потерей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом в комментарии «Громадському радіо» сообщил спикер Министерства обороны по вопросам «АТО» Александр Мотузяник.

«Это – небоевая потеря. Больше информации я, к сожалению, обнародовать не могу. Этим делом занимаются правоохранительные органы – военная прокуратура и Нацполиция. Это произошло 2 января поздно вечером. Мы не разглашаем информацию. Есть уголовное производство, которое проводят следственные органы», – подчеркнул Мотузяник.

В свою очередь, глава Кодимского районного совета Одесской области Геннадий Гладкий отметил, что причина гибели его земляка в «АТО» ему неизвестна. Он рассказал, что отец Чегурко является «чернобыльцем», а мама болеет сахарным диабетом. Гладкий добавил, что молодой человек готовился к свадьбе:

«Он сделал предложение девушке из Донецкой области, должна была быть свадьба».

По словам главы райсовета, отец погибшего рассказал ему, что на днях сын вернулся с задания с неподконтрольной территории.

«Для тех, кто в зоне АТО, самое страшное – попасть в плен, а он постоянно по той территории ходил, вражеской, оккупированной. Три года воевал», – подчеркнул Гладкий.

Чегурко служил в АТО с 2014 года. Его похороны состоятся завтра, 5 января.

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