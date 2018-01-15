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У Порошенко анонсируют деление жителей Донбасса на три сорта
Для «десепаратизации Донбасса» после его возвращения в состав Украины жителей региона надо разделить на три категории. Об этом в интервью Gazeta UA заявил политтехнолог Тарас Березовец, сотрудничающий с администрацией президента Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все люди должны быть разделены на три категории. (Первая) основная масса, которая не совершала военных преступлений, 90% населения.
Потом те, кто военных преступлений не совершали, но работали в органах оккупационной власти – в местной полиции, в министерстве. Ты вроде формально преступлений не совершил, но работал в органах оккупационной власти.
Соответственно, как коллаборант ты должен быть лишен возможности работать на госслужбе, у тебя должно быть поражение в правах. Ты не имеешь права избираться местным депутатом, в Верховную Раду, занимать любые выборные должности на протяжении определенного периода.
И третья категория – откровенные преступники, убийцы, кто пытал, убивал. Конечно, в отношении этих людей никакой амнистии не должно быть. Амнистия может быть только по легким статьям – боевики, которые не совершали военных преступлений, просто принимали участие в бандформированиях, но нет фактов, что они там кого-то убивали», — сказал Березовец.
Метки: Тарас Березовец
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