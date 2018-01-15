15.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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У Порошенко есть вариант переобуться в русские валенки

Вокруг президента Украины Петра Порошенко все чаще происходят негативные события. На эту тенденция в своем блоге обращает внимание харьковский юрист Алексей Романов.

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«Решение Краматорского суда, слитое через АльДжазиру, где Петро стырил полтора ярда, которые стырил Янек… Письмо по делу Лолиты, слитое через Рустави-2, о сотрудничестве Петра с ФСБ… Распиаренное убийство деревенской скандалистки, помощницы экс-американского гражданина Лозового, где Петро уже поздравил с поимкой убийцы — без приговора суда и с огромными сомнениями в виновности…

Что это? Кто-то бросает камни и смотрит как расходятся круги по воде? Или ждет, пока волны войдут в резонанс и превратятся в цунами? Или это СИГНАЛЫ? Которые говорят: «Не лезь, Петруха, на второй срок, ты уже не наш сукин сын»? Если сигналы, то у адресата есть вариант переобуться в русские валенки. Но тогда сигналы могут превратиться в удары. По панамским офшоркам, по испанской дачке, по прынцескам в Англии… А Ростов нерезиновый. Да и принимать неудобно будет, после всего. Поэтому есть только один вариант — прогнуться. Услышать сигнал. И, показав, для сохранения морды лица, имитацию борьбы, — слиться», — полагает Романов.