23.02.2018, Киев, Игорь Петров

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У Порошенко грозят, что закон о «России-агрессоре» получит продолжение

В контексте т.н. закона «о реинтеграции Донбасса» Верховной Радой будут разработаны и приняты ряд других актов. Об этом в кулуарах IV Балтийско-Черноморского форума сообщила представитель украинского президента в парламента Ирина Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что влечет за собой этот законопроект. Обязательно — изменение Закона о СБУ, Закона о национальной безопасности и обороне, где будет четко прописано, какой курс, куда мы движемся, какие вооруженные силы, какие новые стандарты.

Должно быть разработано положение про объединенный штаб. Основные его задачи президент уже озвучил на военном кабинете, поставил задачу и Полтораку, и Муженко — в ближайшее время найти такого представителя на руководителя объединенного штаба и подать ему для утверждения. Обязательно должно быть сделано соответствующее положение, инструкция и т.д.

Это влечет за собой создание военной полиции внутри вооруженных сил для того, чтобы они могли поддерживать порядок в зоне разграничения. Вы прекрасно знаете, что там сложная ситуация, есть вопросы с военнослужащими, вопросы, которые рассматриваются в судах.

Это и вопросы создания военного суда. Нормы создания такого суда разрабатываются в Администрации президента группой экспертов», — сказала Луценко.