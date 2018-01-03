03.01.2018, Москва, Елена Острякова

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У Порошенко начался ползучий переворот

Президент Украины Петр Порошенко будет либо отстранен от власти в ближайшее время, либо дотянет до президентских выборов в 2019 году, на которых может победить. Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил политолог Ростислав Ищенко.

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«У Порошенко начался фактически ползучий переворот. У него есть дэдлайн, ему нужно досидеть до лета, летом на Украине всегда начинается политическая пауза. А весной 2019 года уже президентские выборы, и все начнут к ним готовиться. Он получит тактическое преимущество. У него появится шанс уцелеть и задушить своих врагов. Многие из тех, кто сейчас неплохо себя чувствует в политике, как Тимошенко, не уцелеют», — сказал Ищенко.

Он полагает, что у политических противников Порошенко есть шанс его свергнуть только объединившись.

«Им необходимо объединяться. У них не такой большой запас времени, чтобы путем резкой радикализации убрать Порошенко. Сейчас выставлять Саакашвили в качестве ширмы, рассчитывая, что он дожмет Порошенко, не получится. Порошенко просто так уходить не хочет и не уйдет. Нужно продемонстрировать, что против него все общество, ну или вся элита», — сказал Ищенко.