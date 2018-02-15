15.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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У Порошенко потребовали от РФ согласиться на выплату репараций Украине

Россия должна подписать новый документ по типу Минских договоренностей», но чтобы в нем была прописана «российская агрессия».

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной Рады, член фракции БПП Иван Винник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам политика, пришло время для формирования третьей редакции Минских договоренностей.

«Возможно, они будут называться не «Минские», а какие-то другие. Главная особенность состоит в наличии субъектности Российской Федерации как стороны войны, стороны конфликта на Донбассе, страны, которая оккупировала АР Крым. Это позволяет нам сегодня делать закон о деоккупации, проголосованный Верховной Радой. Закон предусматривает признание Российской Федерации агрессором и оккупантом», — сказал депутат.

Он добавил, что украинские дипломаты будут обязаны настаивать и апеллировать к Российской Федерации.

«Если Россия хочет мирного урегулирования, она должна из роли советнической, консультативной, которую она сейчас реализует в границах Минских договоренностей, перейти непосредственно к субъектным переговорам по отношению к ней. Собираются ли они самостоятельно эти территории освобождать от своих оккупационных войск и администраций, собираются ли в дальнейшем компенсировать Украине путем выплаты репараций, возмещать материальный или нематериальный вред», — заявил Винник.