25.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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У Порошенко призвали ВСУ готовиться к настоящей войне
Бывший губернатор Луганской области Геннадий Москаль, ныне возглавляющий Закарпатье, призвал усиливать украинскую армию, чтобы та была готова вести реальные боевые действия, а не окопную войну.
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Об этом чиновник заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы должны добиваться разными способами. В первую очередь, укреплять свои вооруженные силы так, чтобы они были настолько боеспособны, чтобы могли в любое время не вести окопную войну, а, действительно, вести боевые действия», — заявил Москаль.
Метки: блицкриг, ВСУ, конфликт в Донбассе
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16:53 24 январяКомпания «Vodafone» уходит из ДНР и ЛНР
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22:12 24 январяРоссийский сенатор спутал украинскую депутатку с уборщицей в ПАСЕ
22:02 24 январяСаакашвили в шоке: Менты и СБУ-шники в Киеве ждут прихода Путина
21:46 24 января«Запомните этот твит»: Саакашвили анонсирует присоединение Ростова к Украине
20:30 24 январяВ «Единой России» не хотят делать праздником день взятия Парижа
20:06 24 январяЖириновский хочет арестовать Собчак и Явлинского
19:57 24 январяЗатулин: власти Молдовы едины в вопросе блокады Приднестровья
19:30 24 январяРоссийские олигархи выстроились в очередь за гражданством Мальты
18:31 24 январяДонецкая Народная Республика переходит на стандарты Евразийского союза
17:44 24 январяЖириновский: Молдавия – это ошибка
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14:02 23 январяПризнание ВМСУшника: Севастополь никогда не был Украиной
13:20 23 январяСурков в очередной раз «обломает» Волкера
13:08 23 январяРоссия показала кукиш обнаглевшему генсеку Совета Европы
12:48 23 январяСурков и Волкер готовятся к жестким переговорам. Донбасс уходит
10:23 23 январяПАСЕ все больше разочаровывает Украину
9:35 23 январяРоссия вошла в число лучших стран мира
9:22 23 январяУкраинский писатель закатил истерику из-за популярности на Западе русских писателей
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8:40 23 январяМосква не позволит сменить Минск на Астану
23:51 22 январяБоевики АТО продолжают атаку на УПЦ МП – обнародовано письмо с требованием запрета канонической Церкви
22:10 22 январяНовая провокация Киева устраивает Вашингтон
20:56 22 январяУкраинская делегация подняла хайп из-за приглашения российского сенатора в ПАСЕ
20:33 22 январяКлимкин похвалился: Украина разорвала 35 соглашений с Россией, еще восемь — на очереди
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20:00 22 январяУкраина подговаривает европейцев бойкотировать ЧМ-2018 в России
17:54 22 январяКлимкин «наехал» на Лаврова из-за Донбасса
16:59 22 январяПорошенко рвался на встречу с Путиным в Париже
16:44 22 январяЛимоновцы забросали российский ЦИК фаерами и листовками
14:17 22 январяВлажные мечты мэра Днепра: «Президент РФ должен встать на колени»
14:07 22 январяБолтун находка для чекиста: Киселев сдал российского заукраинца
13:44 22 января«Вот раньше бывало гулял Козлодоев»: Гребенщиков теперь ездит на Украину тайком
12:55 22 январяДень свидомого дурака, он же Акт Злуки
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