25.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

У Порошенко призвали ВСУ готовиться к настоящей войне


Бывший губернатор Луганской области Геннадий Москаль, ныне возглавляющий Закарпатье, призвал усиливать украинскую армию, чтобы та была готова вести реальные боевые действия, а не окопную войну.

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Об этом чиновник заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны добиваться разными способами. В первую очередь, укреплять свои вооруженные силы так, чтобы они были настолько боеспособны, чтобы могли в любое время не вести окопную войну, а, действительно, вести боевые действия», — заявил Москаль.

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