 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
09.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Украина, Экономика коллапса

У Порошенко рассказали о большой пользе от обесценивания гривны


На украинском ТВ уверяют, что укрепление гривны по отношению к доллару — это плохо для экспортеров и будет лучше, если украинская валюта продолжит падение. Об этом в эфире телеканала 112 заявил секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, чем сильнее гривна, тем дороже украинская продукция, а это, якобы, плохо для отечественных экспортеров.

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«Будет расти украинский экспорт — будет увеличиваться поступление валюты в государство на фоне уменьшения нагрузки на импорт и на фоне отсутствия роста показателя стоимости горюче-смазочных материалов и так далее.

Если украинцы будут потреблять меньше за счет энергосбережения потребления этих материалов или ресурсов, которые мы сегодня импортируем, это уменьшит нагрузку на платежный баланс по импорту, соответственно, спрос на доллар будет меньше и будет укрепляться гривна.

Другой вопрос, интересно ли это украинским экспортерам, чтобы гривна укреплялась по отношению к иностранной валюте. В этом случае украинские товары на внешних рынках будут становиться более дорогими, соответственно, менее привлекательными.

Если брать экономическую теорию, они заинтересованы в том варианте, что есть сегодня. Любое укрепление национальной валюты сделает их товары более дорогими в иностранной валюте. Соответственно, они станут менее привлекательными на внешних рынках.

Я не уверен, что укрепление гривны является интересной позицией для украинских экспортеров», — заявил Винник.

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