25.01.2018, Киев, Александр Ростовцев

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У Порошенко в ярости: Украинское ТВ начало саботировать разжигание войны

Совсем недавно, уже в наступившем году, группа запорожских журналистов провела уличный опрос, в ходе которого «пересичным громадянам» задавался один и тот же вопрос: «Кто виноват в войне на Донбассе?». Большинство опрошенных запорожцев дали однозначный ответ: в войне на Донбассе виновата украинская власть. Кроме того, запорожцы высказали совсем уж крамольные мысли: украинская власть должна пойти на уступки в переговорах с Кремлём и ЛДНР.

В общем, ситуация граничила со зрадой и требовала немедленного реагирования ответственных лиц за промывку мозгов и единство мнений.

23 января с результатами мониторинга украинских телеканалов с целью проверки качества и количества освещаемых ими тем «АТО» и ситуации в Крыму на пресс-конференции в Киеве выступили надзирающие за украинским теле-радио части тела Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания – пан Артеменко, голова его, и пан Костинский, его член.

Судя по сильно округлившейся и лоснящейся масленым блином вывеске Костинского, делишки члена Нацсовета идут превосходно, и только выходки «эфирных сепаратистов» омрачают его сытое житие.

Прессуху открыл пан Артеменко, сходу взявший быка за рога. По мнению головы, уличный опрос запорожских журналистов «не является достоверным и не отвечает реальным мыслям людей, однако он заставляет задуматься». При этом, рагуль Артеменко произнёс все необходимые мантры, назвав ЛДНР «террористами», Россию – «агрессором, оккупировавшей исконные украинские территории», а Украину – «жертвой, которая пытается вернуть захваченные территории».

Вывод, который сделал Артеменко по результатам опроса, – «недостаточная информированность граждан реальным состоянием дел в зоне АТО и в оккупированном Крыму». Кроме того, стало понятно, с какой стороны Нацсовет получил ободряющий и направляющий пинок – контора получила соответствующее письмо из Минстеця с указанием разобраться.

Вялые голова и член Нацсовета по ТВ и РТ отнюдь не бросились, сшибая углы исполнять волю Минстеця, а достали из ящика результаты прошлогодней, с октября по декабрь, проводившейся проверки телеканалов, тем самым прикрыв себе дупы заранее запасённой бумажкой.

Выяснилось, что целую неделю специально обученные люди круглосуточно смотрели украинские телеканалы 1+1, ICTV, UA:Перший, Интер, НТН, Украина, не упуская из виду все требования свидомого агитпропа.

По словам главы Нацсовета, на мониторинг каждого канала отводилось по 168 часов, а в общей сложности – 1008 часов. На заметку брались любые материалы, освещающие «с правильной стороны» ситуацию в Донбассе и Крыму: передачи, отдельные сюжеты, художественные и документальные фильмы, социальная реклама и прочее наполнение телеэфира. Отдельной статьёй учитывались сюжеты «героизация участников боевых действий, ветеранов и волонтёров», которые освещают «индивидуальные поступки и личные истории конкретных людей, служащих примером для подражания».

То есть, начальство делало для себя выводы – кого из медийщиков отличает формальный подход к делу, оставляющий зрителя невосприимчивым к тревожным новостям, а кто работает с огоньком и, не дожидаясь директив сверху, проявляет «творческую инициативу», расписывая прелести войны и «ужасы российской оккупации».

По результатам мониторинга голова Нацсовета Аксёненко сделал вывод, что «ведущие украинские информационно-развлекательные телеканалы уделяют недостаточно внимания событиям на Юго-Востоке Украины в то время, когда война продолжается, оккупированные территории остаются оккупированными и ежедневно украинские военные несут потери, а ФСБ не прекращает репрессии в отношении граждан Украины и крымских татар».

«Ни один телеканал не выделяет более 10% своего эфира на эти события», – жалуется присутствующим Аксёненко. Но даже среди всех этих работающих с прохладцей формалистов есть свои «лидеры», уделяющие меньше других внимания делу свидомой пропаганды.

«Новостям» из Донецка и Луганска информационно-развлекательные каналы выкраивают от силы 2.2% эфира, новостные телеканалы – 8.4%. Ситуация по Крыму «ще гирше»: информационно-развлекательные каналы отводят ей жалкие 0.1% своего эфирного времени в неделю, новостные – 2.2%.

«С такими цифрами мы очень скоро забудем про Крым и про свою страну», – уныло резюмирует Аксёненко, добавив интересную фразу о неэффективности государственной пропаганды по причине сосредоточения всех украинских медиаресурсов в частных руках, а государству законом запрещено вмешиваться в редакционную политику. Из чего следует, что «необходимо повышать социальную ответственность медиа, иначе можно потерять всё».

Взявший вслед за шефом слово Костинский принялся морщить узкий лобик и нудно зачитывать письмо из Минстеця с указаниями «проконтролировать и принять меры».

Тем не менее, кое-какой собственной информацией член Костинский дополнил доклад своего головы. По его словам, из крупнейших информационно-развлекательных телеканалов больше других уделяют внимание «новостям» из Крыма и Донбасса ICTV и 1+1 – аж целых 4% эфира в неделю, тогда как Украина, Интер и UA:Перший пожадничали и отвели на пропаганду менее 2% объёма своего вещания в неделю. Но больше всех поднадзорных отличился НТН – за время проведения мониторинга этот телеканал умудрился не выдать в эфир ни одной «новости» о Крыме и Донбассе. То есть, ноль!

За отсутствие пропаганды ненависти и алармизма телеканалу НТН присуждается переходящий ватник лидера!

Помимо общего мониторинга телеканалов, Нацсовет провёл анализ контента по 11 пунктам: сюжеты о ВСУ, текущая обстановка во «временно оккупированных территориях», героизация карателей, украинские «политзеки», ситуация на Востоке в контексте международной политики, переселенцы и временно перемещённые лица, повседневная жизнь «вытиранов АТО», информационная безопасность Украины, состояние и перспективы «реинтеграции» отколовшихся территорий, работа волонтёров, антиукраинская диверсионная деятельность.

Пункты перечислены в порядке убывания от наиболее до наименее популярных сюжетов, из чего достаточно красноречиво вытанцовывается, что «вытиранами» и волонтёрами украинцы в принципе не интересуются, а в порошенковскую «реинтеграцию» и байки о «российских диверсантах» не верит никто.

К наиболее важной теме Костинский отнёс контент о героизации карателей. Как видно из графика, больше других в отмывании образа «киборга» преуспел коломойский 1+1 с большим отрывом от других телеканалов, тогда как Интер и НТН не проявили к этой теме вообще никакого интереса.

Впрочем, по словам члена Нацсовета, даже отметившиеся сюжетами по важной теме телеканалы не вышли за рамки новостного формата и в среднем облизывали упырей 4.30 минуты эфирного времени.

Наиболее часто встречающаяся в программах телеканалов тема украинской армии заняла целых 7 из 1008 эфирных часов в неделю, но сюжеты о ВСУ состоят более чем наполовину из статистических данных (обстрелы, травмы, потери и всевозможные ЧП). За время мониторинга документальных и художественных фильмов о «подвигах» «киборгов» с «порохоботами» проверяемые ТК в эфир не выдавали.

Теме «оккупации Крыма» информационно-развлекательные телеканалы за неделю выделили целые 51 минуту эфирного времени, средняя продолжительность сюжетов составила 50 сек. Лидером в освещении ситуации в Крыму стал ICTV, тогда как UA:Перший и НТН полностью проигнорировали пучину страданий «аннексированной территории».

Подводя неутешительные итоги, Костинский повторил тезис Аксёненко о законодательном запрете вмешательства государства в редакционную политику СМИ, назвав ситуацию «нерелевантной сложившимся обстоятельствам».

Как конкретно будет влиять Нацсовет по ТВ и РВ на нерадивые телеканалы, ни один из докладчиков не просветил. Да оно и не надо. Очевидно, что парашоиды выполняют заказ сверху, подготавливая общественное сознание к разогреву войны в Донбассе.

Влияние на редакционную политику телеканалов – тоже не проблема. Если её нельзя изменить законными методами, то есть методы незаконные, вроде поджога «активистами» телеканала Интер или блокирования NewsOne. Дубину, мешки с песком и бомбу с огнесмесью ещё никто не отменял.