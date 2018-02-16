16.02.2018, Киев, Игорь Петров

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У Порошенко заявили, что «реформаторам» западло идти на досрочные выборы

Досрочных выборов президента не будет, потому что Петр Порошенко «объединил всю страну».

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Об этом в эфире Пятого канала заявил глава «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нет (выборы не реальны- Ред.). Президент объединил всю страну, объединил все ветви власти вокруг возрождения армии и нашей оборонной промышленности. Сейчас Кремль прекрасно понимает, какая будет цена наступления. Давайте сюда еще добавим решение наших международных партнеров о предоставлении нам летального оружия», — сказал он.

По словам представителя Порошенко, те, кто говорят о досрочных выборах – «агенты Кремля».

«Именно потому, что Кремль понимает, что цена наступления будет высокой, хотят раскачать ситуацию внутри страны. Мы помним, что российские деньги финансировали все эти акции в центре Киева. Именно те, кто хочет раскачать, и хотят чтобы сегодня досрочно прошли выборы», — заявил Артур Герасимов.

Еще одна причина, по которой нельзя проводить выборы, по мнению БПП – «реформы», начатые правящей коалицией. Их надо довести до конца.

«Мы не боимся выборов, мы готовы идти на них хоть завтра. Мы осенью, парламент, принял решение об очень серьезных реформах. И мы не имеем права не имплементировать эти реформы в реальную жизнь людей», — сказал Артур Герасимов.