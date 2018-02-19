19.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Галичина, Местная власть, Общество, Украина, Экономика

У Садового охмуряют китайцев, чтобы собирать в Галичине электробусы


Представители китайской компании Beijing electric power automatic интересуются возможностью производства электробусов на базе Стрыйского автобусного завода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

«Сотрудники Львовского горсовета провели встречу с представителями Beijing electric power automatic, которая имеет большой опыт в производстве электрооборудования и заинтересована в производстве электробусов. Проект совместной работы был представлен на заседании. Планируется, что производство будет основано на сотрудничестве компании из Китая и украинской ООО «Компания ВЕЕМ-Металавтопром», — говорится в сообщении.

Если договоренности трансформируются в реальный общий проект, то украинские электробусы будут собирать на заводе в городе Стрый на базе завода ТДВ «Стрый Авто». Здесь будут производиться кузова автобусов по чертежам китайской стороны. Еще две львовские компании будут поставлять запчасти и комплектующие. Китайская сторона возьмет на себя производство двигателей, блоков управления и аккумуляторов.

Электробус будет проезжать до 280 км без подзарядки, а зарядка аккумуляторов будет проводиться ночью. Для того, чтобы такой подвижной состав появился на улицах украинских городов, понадобятся специальные зарядные станции.

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