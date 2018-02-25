25.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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У Украины закончились квоты по экспорту в ЕС

Украина выбрала квоты по поставкам своей основной экспортной продукции в ЕС уже за первые десять дней января.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, квоты, которые европейцы готовы давать Украине для доступа ее товаров на свои рынки, ничтожно малы.

«В нашем Договоре об ассоциации с ЕС, в экономической части, есть такой раздел, как квоты. Мы туда можем поставлять определенное количество продукции, при этом они должны соответствовать определенному качеству. Что касается квот — тут вообще замечательная история… За первые пять дней января, то есть, до 5-го января Украина поставила в ЕС все то, что разрешали квоты на год по пшенице и по кукурузе. До 10-го января уже закончились квоты по яблочному, виноградному соку, меду, шмелям. Я даже не знал, что шмелей в тоннах экспортируют, но, тем не менее, это факт. Квоты ничтожные», — заявил Мураев.