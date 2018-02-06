06.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Донбасс, Политика, Украина

У Яценюка устроили истерику в Раде из-за заблокированного закона «о деоккупации»


Партия Арсения Яценюка требует немедленного подписания Петром Порошенко закона о «реинтеграции Донбасса» — вступление в силу этого скандального документа, как известно, ранее было отложено благодаря действиям депутатов «Оппозиционного блока».

Сегодня с трибуны Верховной Рады глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак потребовал срочно подписать закон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он призвал депутатов парламента проголосовать против постановления «Оппоблока» и отправить закон на подпись.

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«Народный фронт» настаивает на разблокированнии закона о временно оккупированные территории Донбасса. Мы призываем парламент не голосовать за постановление, которым кучка кремлевских приспешников в этом зале пытается навредить всему народу. У вас ничего не выйдет. Донбасс и факт оккупации этих территорий признан законодательством Украины. Закон — основа для формирования целостной, системной и последовательной государственной политики по отношению к государству-агрессору и создание условий для восстановления территориальной целостности Украины», — сказал Бурбак.

«Россия будет привлечена к ответственности как агрессор, который грубо нарушил основополагающие принципы международного права. Не может быть никаких попыток навязать нам сценарий разрешения ситуации, который противоречит природе конфликта — на Донбассе и в Крыму внешнее вторжение, а не придуманный кремлевскими пропагандистами внутренний конфликт», — кричал с трибуны соратник Яценюка.

В конце января скандальный закон «о реинтеграции Донбасса оказался заблокирован до начала февраля. Это произошло после того, как депутаты от фракции «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, Юрий Бойко и Михаил Папиев внесли в Верховную Раду проект постановления об отмене решения парламента по скандальному закону «о реинтеграции Донбасса».

По регламенту, которым должна руководствоваться Верховная Рада в своей работе, запрос об отмене принятого закона требует отложить его подписание председателем парламента и передачу его на подпись президенту.

Тот же регламент требует рассмотреть данное постановление на заседании парламента. Если за отзыв проголосует 226 депутатов, «Закон о реинтеграции Донбасса» должен быть аннулирован.

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