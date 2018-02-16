16.02.2018, Киев, Максим Карпенко
  2 470 просмотров
Политические репрессии, Права человека, Украина, Цензура

У Яроша потребовали ликвидировать демократию и свободу слова


На Украине имеет право быть только «патриотическая оппозиция», а все остальные противники власти должны сидеть в тюрьме.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире 5 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила Елена Билозерская, националистка-снайперша, боевик так называемой УДА, подконтрольной экс-главе «Правого сектора» Дмитрию Ярошу.

«На войне никакой свободы слова, к сожалению, не может быть. По крайней мере, полной свободы слова в том, что касается военных вопросов, понятий войны и мира, и так далее… Я вообще за то, чтобы во время войны максимально были закручены гайки, никаких выборов, никакой демократии, никакой свободы слова… Другое дело, так не будет, нам не позволят так сделать. Но, по крайней мере патриотическая часть оппозиции должна быть, а вот та — та за решеткой должна быть, тут без вариантов», — заявила Билозерская.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть