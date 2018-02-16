16.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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У Яроша потребовали ликвидировать демократию и свободу слова

На Украине имеет право быть только «патриотическая оппозиция», а все остальные противники власти должны сидеть в тюрьме.

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Об этом в эфире 5 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила Елена Билозерская, националистка-снайперша, боевик так называемой УДА, подконтрольной экс-главе «Правого сектора» Дмитрию Ярошу.

«На войне никакой свободы слова, к сожалению, не может быть. По крайней мере, полной свободы слова в том, что касается военных вопросов, понятий войны и мира, и так далее… Я вообще за то, чтобы во время войны максимально были закручены гайки, никаких выборов, никакой демократии, никакой свободы слова… Другое дело, так не будет, нам не позволят так сделать. Но, по крайней мере патриотическая часть оппозиции должна быть, а вот та — та за решеткой должна быть, тут без вариантов», — заявила Билозерская.