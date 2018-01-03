03.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Убогая нация, не сумевшая построить государство — горькое признание украинского композитора

В советское время УССР была кузницей кадров, руководивших большой страной.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно же да, конечно же,можно сказать, что украинцы убогие. За 26 лет мы так и не удосужились построить полноценное государство, которое, все-таки, не вышло из формата коммерческого клуба для некоторых людей, которые зарабатывают на этом хорошие деньги. А с другой стороны, если взять многовековую историю, то и украинские гетманы ночевали в постелях российских императриц, генсеки выходили из Украины. Днепропетровск как называли? Кузницей партийных кадров. И эти партийные кадры руководили огромной страной», — заявил Быстряков.