22.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Криминал, Общество, Скандал, Украина

Участники Корсуньского погрома первыми начали продавать Украину


Майданщики продолжают смаковать подробности нападения 20 февраля на автобусы с жителями Крыма под Корсунь-Шевченковским Черкасской области

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Об этом говорится в репортаже Riga.Rosvesty, корреспондент которого спустя четыре года побывал на месте тех трагических событий.

Местный таксист повез журналистов на место погрома — бывший КПП ГАИ прямо на въезде в Корсунь-Шевченковский. При этом он отрицает, что в ходе тех событий были погибшие.

«Врут, никого не убивали. Но избили конкретно. Они потом еще долго убегали в поля, к соседним селам, но их догоняли и продолжали избивать», — рассказал таксист, добавив, что правильно их били, поскольку крымчане поддерживали Януковича.

«Мы еще долго разговаривали о тех событиях на трассе и для себя я сделал лишь один вывод: погром имел место, он был очень жестоким, а мой рассказчик говорил о нем с нескрываемым удовольствием и садизмом. Как я не пытался втолковать этому человеку, что есть понятие альтернативного мнения и не все разделяют «идеалы Майдана», местный житель оказался к моим доводам глух. Скажу больше: там не с кем и не о чем было разговаривать.

Себя жители Корсунь-Шевченковского считают «патриотами», но спустя четыре года устроенного ими же Майдана и развала страны, из своей любимой Украину бегут первыми. Уезжая из города, я увидел на столбах десятки объявлений о наборе строительных бригад в Чехию, сиделок в Польшу и водителей в Германию. Развалив окончательно некогда крепкую страну, корсунь-шевченковские «патриоты» первыми ее и продадут. В принципе, это они уже и сделали!», — приходит к выводу автор репортажа.

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