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04.01.2018, Севастополь, Михаил Рябов
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Крым, Наука, Россия

Ученый обнаружил в Крыму останки неизвестных представителей жизни


Крымский ученый Олег Чепан заявил, что обнаружил в окрестностях Севастополя окаменелости неизвестных живых организмов, а также метеориты неизвестного типа.

Об этом Чебан пишет на своей персональной страничке.

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По словам ученого, среди находок – 10 никому неизвестных видов организмов, 4 из которых относятся к возникновению многоклеточной форме жизни. Остальные 6 видов являются переходными формами к растениям и животным.

«Также собрана аналогичная по уникальности коллекция ранее неизвестных метеоритов, анализ которых представляет большой научный интерес», — пишет Чепан.

Он предлагает ученым со всего мира провести специальную экспедицию, чтобы подтвердить заявленные открытия.

«Севастополь и его жители несправедливо находятся под санкциями, и такая экспедиция была бы контр санкцией против научной изоляции крымчан», — также отмечает Чепан.

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