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Удалось предотвратить очередную драку в российском эфире
Очередной конфликт экспертов произошел в эфире телеканала «Россия-1». В ходе обсуждения новой ядерной доктрины США военный эксперт Семен Багдасаров обвинил американского политолога Николая Злобина в предательстве.
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«Какой дурак поверит в то, что страна, против которой будет применено тактическое ядерное оружие, не применит в ответ стратегическое. Это полный идиотизм, который способен озвучить только Николай. Вешает нам лапшу на уши. Ты русский историк, перебежал на ту сторону. Не стыдно тебе? Власовец ты, стой, слушай, заслужил», — сказал Багдасаров.
«Кто я?!», — взвился Злобин и попытался подойти к Багдасарову.
«На место! Спокойно. Взяли моду. Сейчас пошли бы драться», — закричал ведущий Владимир Соловьев.
Злобин публично пообещал подать на Багдасарова иск о защите чести и достоинства в российский суд.
Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», на прошлой неделе в студии радио «Комсомольская правда» подрались журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко, дискутировавшие по поводу личности Сталина.
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