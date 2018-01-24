24.01.2018, Москва, Елена Острякова

686 просмотров

Угроза идеологических диверсий: Иностранцы захватили киносети России

Киносеть в России практически полностью принадлежит иностранцам, которые контролируют ее контент. Об этом сегодня заявила депутат от «Справедливой России» Елена Драпеко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Кинотеатры не принадлежат гражданам РФ. Еще в конце 90-х появились киносети, которые принадлежат иностранным гражданам. Они наполняют их иностранными фильмами в основном американского производства, определяют афишу кинотеатров», — сказала Драпеко.

При этом российскому кинематографу, по ее словам, создаются различные препоны.

«Я помню, как с этой трибуны Станислав Говорухин рассказывал, что вынужден выкупать сеансы, чтобы показать свой фильм. Наши фильмы не пускают на наш собственный рынок. Недавно Федор Бондарчук обращался в правительство с просьбой дать гарантии под кредит на строительство кинотеатра для показа отечественных фильмов. Это кредит, несмотря на одобрение на уровне президента, получен не был», — сказала Драпеко.