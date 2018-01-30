30.01.2018

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Украина больше никому не интересна

Ту реакцию, которую те или иные действия Украины вызывают у ее соседей, сложно назвать интересом к украинскому государству.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина со всеми ее проблемами, перспективами, повесткой дня, запросами, амбициями, требованиями, жалобами, уже никому в мире не интересна. Украинский кризис закончился осенью 2015 года, после этого внимание к Украине спадает. Сейчас Украина интересует разве что Литву и ближайшие страны, для которых Украина создает определенные проблемы – экономические, миграционные, транзитные, экологические и так далее», — сказал эксперт.

По его словам, даже для ближайших соседей Украина, скорее, не представляет интерес, а лишь появляется в повестке дня.

«Мне сложно назвать то, что происходит сейчас в Польше, интересом к Украине. Там есть системная антиукраинская кампания, которая является ответкой на определенные не совсем цивилизованные действии украинских элит. Это сложно назвать интересом, точно так же, как блокаду украинскому экспорту, которую организовывает Россия, точно так же, как не совсем дружественные действия Венгрии и так далее», — подчеркнул Белашко.