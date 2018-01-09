09.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украина будет работать «дятлом» в ООН по Крыму

Украина будет подавать в Генеральную ассамблею ООН новые резолюции по «оккупированному Крыму».

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Об этом в интервью «Европейской правде» заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думаю, что будем (подавать новые резолюции по Крыму, — ред.). Эта резолюция (по ситуации с правами человека, — ред.) после второго одобрения получила регулярный характер», — отметил Ельченко.

Он также добавил, что украинская сторона надеется на прогресс в вопросе допуска мониторинговой миссии ООН на полуостров.

Напомним, в декабре Генассамблея ООН приняла подготовленную Украиной резолюцию по Крыму.