09.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Украина будет работать «дятлом» в ООН по Крыму
Украина будет подавать в Генеральную ассамблею ООН новые резолюции по «оккупированному Крыму».
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Об этом в интервью «Европейской правде» заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Думаю, что будем (подавать новые резолюции по Крыму, — ред.). Эта резолюция (по ситуации с правами человека, — ред.) после второго одобрения получила регулярный характер», — отметил Ельченко.
Он также добавил, что украинская сторона надеется на прогресс в вопросе допуска мониторинговой миссии ООН на полуостров.
Напомним, в декабре Генассамблея ООН приняла подготовленную Украиной резолюцию по Крыму.
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22:30 8 январяПорошенко придется решать, подавлять ли силой крестные ходы в защиту Лавры
21:52 8 январяМихаил Погребинский: Захват Киево-Печерской Лавры будет переходом «красной линии»
21:36 8 январяВ Праге по неизвестной причине умер бывший зять Юлии Тимошенко
21:23 8 январяПорошенко обрадовался, узнав, что будущий танкист ВСУ — весь в папу
21:12 8 январяВ Житомире ограбили кафедральный собор
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20:46 8 январяВ 2017 году 5 тысяч человек перестали быть украинцами
20:34 8 январяКравчук поведал Украине, как крымчане с опухшими лицами бродили вокруг пустых магазинов
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20:55 9 январяВ Киеве осознали: продавить свой вариант по миротворцам на Донбассе у них не выйдет
20:31 9 январяУкраина будет работать «дятлом» в ООН по Крыму
17:47 9 январяНавальный признался, что не собирался в президенты
17:19 9 январяНавальный пообещал не сажать ведущую «Эха Москвы» за Украину
16:40 9 январяНавальный признался, что его слушают только бездельники
16:20 9 январяНавальный высмеял шансы Собчак в прямом эфире
14:19 9 январяУкраинский певец признал, что в Москве выступают лучшие
12:19 9 январяНа украинском ТВ бывший пропагандист Майдана осыпал Путина комплиментами
11:54 9 январяСоюзник США объявил о переориентации на Россию
11:10 9 январяУ России есть все шансы выйти в лидеры в области термоядерных исследований
10:10 9 январяОгрызко хочет заморозить российские мысли украинской армией
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