 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
09.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина

Украина будет работать «дятлом» в ООН по Крыму


Украина будет подавать в Генеральную ассамблею ООН новые резолюции по «оккупированному Крыму».

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Об этом в интервью «Европейской правде» заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думаю, что будем (подавать новые резолюции по Крыму, — ред.). Эта резолюция (по ситуации с правами человека, — ред.) после второго одобрения получила регулярный характер», — отметил Ельченко.

Он также добавил, что украинская сторона надеется на прогресс в вопросе допуска мониторинговой миссии ООН на полуостров.

Напомним, в декабре Генассамблея ООН приняла подготовленную Украиной резолюцию по Крыму.

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