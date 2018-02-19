19.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Вооруженные силы, Украина

Украина должна быть готова к безжалостным шагам против российского флота — британский полковник


Украинским военно-морским силам стоит брать пример с Ирана, чтобы научиться противостоять Черноморскому флоту Российской Федарации.

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Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил британский полковник Глен Грант, ранее работавший советником при министерств обороны Украины.

«Вы уже потеряли свой главный порт и нефтяные скважины, то есть огромную часть национального достояния. И ваша уязвимость с моря больше, чем где-либо. Хотя нет, она такая же значительная, как и с любой другой стороны. Поэтому флот надо воспринимать серьезно. Его также нужно активизировать стратегически, обдумывая эти вещи. Как я уже неоднократно говорил, можно достигать целей и не имея крейсеров. Вам просто нужно взглянуть, как иранцы атаковали американские линкоры на малых лодках, чтобы понять, что основное – это инновации», — сказал британский полковник.

По его словам, крайне важно, чтобы украинские ВМС начали планировать, что и как они могут сделать, если придется.

«Когда к этому можно прибегнуть? Когда Россия нападет на вас. Простите, но в вопросе российского Черноморского флота надо быть готовым к безжалостным шагам. Вы не можете продолжать позволять России откусывать у вас куски, не забирая ничего взамен», — сказал Грант.

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