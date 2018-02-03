03.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Украина гордится, что не стала расчищать снег в Давосе

Дом Украины на форуме в Давосе выглядел лучше расположенного через дорогу Дома России. Об этом сегодня в еженедельнике «Зеркало недели» пишет исполнительный директор соросовского международного фонда «Возрождение» Александр Сушко.

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«Определенным эксклюзивом Украинского дома было его расположение — непосредственно напротив Российского дома, оформленного согласно традиционным представлениям северных соседей о «представительном помещении». Несмотря на вдесятеро меньший бюджет, украинский центр выглядел значительно оживленнее и креативнее. В ходе пиковых нагрузок организаторам приходилось закрывать дверь для посетителей: «Full house», — пишет Сушко.

Примечательно, что фото Дома Украины и, тем более, Дома России в публикации не приводится.

Отметим, что на соседство домов бывших братских республик обратили внимание западные журналисты, которые выкладывали фото в соцсетях. Так, в Твиттере Эрика Хонтса видно, что Дом Украины не только меньше. Перед ним не убран снег.