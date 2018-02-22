22.02.2018, Симферополь, Виктор Орлов

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«Украина готовила Крыму куда худшие перспективы, чем Одессе и Харькову»

Украина в 2014 году готовила жителям Крыма куда более худшие и масштабные репрессии, нежели произошедшие впоследствии в Одессе и Харькове. Об этом «ПолитНавигатору» заявил один из основателей Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» Святослав Компаниец, комментируя начатую в Киеве кампанию к «четвертой годовщине сопротивления оккупации» полуострова.

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«Инициатива беглых меджлисовцев об объявлении 26 февраля «Днем сопротивления Крыма российской оккупации» поражает своим цинизмом. Как очевидец событий 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента, могу с уверенностью сказать, что этот день стал первым днем массового антибандеровского восстания в Крыму, когда от действий боевиков Джемилева-Чубарова и заезжих неонацистов из Украины пострадали десятки крымчан и погибли двое симферопольцев.

Видимо, иллюзия реванша совсем затуманила мозги потерявшим связь с Крымом и его реальной жизнью людям типа Эмине Джеппар. Именно 26 февраля тысячам крымчан стало ясно, что ждет их на Украине после киевского госпереворота — речь шла о физическом существовании русских как максимум и об участи рабов озверелых банд погромщиков как минимум.

Перспективы были куда хуже, чем у одесситов и харьковчан, ведь нас ждал двойной удар разношерстных банд украинских националистов и их союзников из запрещенного ныне в РФ «меджлиса» крымских татар.

26 февраля ими и была проведена генеральная репетиция планируемого русского апокалипсиса в Крыму.

Но, слава Богу, Родина протянула нам руку помощи, и уже 4 года, как мы дома. Ни русскому большинству, ни большинству крымских татар и в голову не приходит какие-либо мысли о «сопротивлении» РФ, которая, несмотря на все трудности, буквально лелеет Крым и преображает его на наших глазах.

Совсем скоро выборы главы нашего государства, и эта политическая повестка, например, антикрымская демагогия Ксении Собчак — волнует нас куда больше, чем галлюцинации киевских шизофреников», — резюмировал Компаниец.