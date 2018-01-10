10.01.2018, Донецк, Александр Гусар

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Украина готовит очередную провокацию в небе над Донбассом

Украинская сторона производит рассредоточение средств ПВО вблизи линии соприкосновения войск в зоне «АТО», а также подготовку расчётов для выполнения задач по поиску, обнаружению, захвату и сопровождению воздушных целей на большой высоте. Объектом украинской провокации может стать американский разведывательный БПЛА «Глобал Хоук». Целью провокации может быть попытка втянуть в конфликт на Донбассе США и НАТО.

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Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По данным нашей разведки, противник осуществляет рассредоточение средств ПВО по районам боевого предназначения. Официально это производится с целью обеспечения охраны воздушного пространства над складами РАВ, ГСМ и командными пунктами соединений, выполняющими боевые задачи в зоне «АТО».

Однако, во время совершения американским беспилотным аппаратом «Глобал Хоук» разведывательного полёта над линией соприкосновения в зоне ответственности 30-й отдельной механизированной бригады в районе населённого пункта Красное (вблизи населённого пункта Волноваха), 4 ЗРК «Бук-М1» ВСУ провели комплексную тренировку по поиску, обнаружению, захвату и сопровождению данной воздушной цели, а также её учебному обстрелу.

Мы не исключаем, что в настоящее время в Украине идёт подготовка полномасштабной провокации, во время которой будет сбит «Глобал Хоук», а все обвинения в очередной раз попытаются переложить на Республику. Таким образом, во всём повторяются события 2014 года, когда был сбит «Боинг» Малазийских авиалиний. Только сейчас основная цель – втягивание в этот конфликт НАТО и Соединённых Штатов», – заявил Даниил Безсонов.

Начальник пресс-службы ВС ДНР подчеркнул, что в Донецкой Народной Республике ни в 2014 году, ни сейчас, систем, позволяющих сбивать летательные аппараты на больших высотах нет и не было.