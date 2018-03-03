03.03.2018, Москва, Елена Острякова

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Украина готовится к конфискации активов «Газпрома»

Украина уже «инвентаризировала» зарубежные активы «Газпрома», чтобы в случае нежелания российского монополиста исполнять решение Стокгольмского арбитража, заставить его увеличить транзит газа через украинский трубопровод.

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Об этом сегодня пишет киевский еженедельник «Зеркало недели».

«НАК и МИД подчеркивают, что активы «Газпрома» они уже «инвентаризировали» и рассчитывают на юрисдикции стран Европы, подавляющее большинство которых подписало Нью-Йоркскую конвенцию 1958 г. о признании и выполнении иностранных арбитражных решений», — указывает издание.

Авторы выражают уверенность, что «Газпром» выполнит решение арбитражного суда.

«Международное право дает серьезные инструменты «Нафтогазу» для принудительного исполнения этих решений (даже в случае обжалования российским монополистом последнего решения от 28 февраля). Промедление с выполнением арбитражных решений приведет только к увеличению суммы задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом»: по словам главы НАКа, начисляется пеня в размере около полумиллиона долларов ежедневно», — пишет «Зеркало недели».

Как сообщал «ПолитНавигатор», «Газпром» заявил о намерении разорвать все контракты с НАК «Нафтогаз» Украины.