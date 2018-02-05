05.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина готовится утвердить антироссийскую доктрину нацбезопасности

На Украине готовят новую доктрину нацбезопасности, в которой врагом №1 будет обозначена Российская Федерация. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил секретарь парламентского комитета по обороне и безопасности Иван Виннык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Судя по его словам, в новой доктрине полномочия президента будут увеличены, однако конкретных пунктов Виннык не озвучил, предложив дождаться официального внесения президентом этого документа.

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«У нас, в принципе, есть действующий закон, но условия и риски, вызовы безопасности, которые стоят сегодня перед Украиной, они серьезно изменились. Кроме того, у Украины есть, очевидно, другие приоритеты, а именно — интеграция в евро-атлантическое пространство безопасности, в Европейский союз в контексте национальной безопасности. В таких условиях Украина нуждается в принятии новых принципов обеспечения национальной безопасности, вертикали и иерархии принятия решений, в связи с обеспечением национальной безопасности, в соответствии с темы вызовами, которые сегодня есть, включая российскую агрессию, и мерами по отпору этой агрессии. Потому ожидаем внесения в парламент официального текста. Его проект, надеюсь, Украина на следующей сессионной неделе увидит», — заявил Виннык.