25.02.2018, Харьков, Марк Старолисов

4 110 просмотров

Украина идёт к легалайзу

В Харькове в день рождения Гитлера, 20 апреля, состоится первая международная медицинская каннабис-конференция. Об этом сообщили организаторы — общественные организации «Единый опыт» и «Украинская ассоциация медицинского каннабиса».

«Акцент будет на лечебных качествах конопли. Продемонстрируем возможности, которые откроются для Украины после внедрения в отечественную медицину международного опыта лечения коноплей и законодательного урегулирования такого внедрения», — сказал адвокат Геннадий Шабас.

Казалось бы, обычное грантовое мероприятие, организованное прикормленными на Западе людьми, кое-как освоившими англоязычную отчетность, что-то вроде очередной сижи на темы насилия в семье или заседания оргкомитета по проведению гей-парада. Однако всё не так просто. В этом случае к делу обсуждения «дури» подключились солидные по украинским или харьковским мерках люди и организации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Например, Национальный фармацевтический университет Харькова и Университет медицинских наук Литвы. Для пациентов и врачей вход будет свободным. А будет ли возможность там побывать для рядовых потребителей каннабиса? И будет ли дегустация этого продукта?

Последнее, увы или к счастью (как кому нравится), не состоится наверняка, ведь украинское законодательство категорически запрещает работы в этом направлении как способствующие наркомании.

По словам организаторов, «лекарственные препараты на основе каннабиса эффективно помогают в лечении ряда тяжелых заболеваний, в частности, таких, как эпилепсия, рассеянный склероз, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Есть данные о положительном эффекте в применении при инфаркте миокарда, в лечении артериальной гипертензии». В общем, курить табак — здоровью вредить, а курить травку — это политкорректно и толерантно.

Однако всё было бы и дальше так, как у нормальных людей. «Использование медицинской марихуаны для военных и мирных жителей, ставших жертвами военных действий на Востоке Украины, также является актуальным», — отмечается на сайте одного из организации конференции.

Украинское интернет-издание Update опубликовало личную историю карателя, который рассказал, как марихуана помогает ему справиться с последствиями перенесенного тяжелого ранения во время мародёрских действий:

«Мне 29 лет и я ветеран АТО. Во время выполнения боевого задания в одном из добровольческих батальонов, я подорвался на мине. Впоследствии мне провели более 12 операций и ампутировали ногу. …мне иногда помогает марихуана. Когда я делаю несколько затяжек каннабиса, мне удается избавиться от психологической усталости и отвлечься от неприятных ощущений. Мне действительно становится намного легче – накопленный стресс развеивается, и я могу приятно провести свой вечер. Также есть чувство некоторого непонимания мирного протекания жизни на гражданке после того, как ты побывал в бою. Думаю, такое чувство свойственно многим, кто воевал на Донбассе. Они курят марихуану, чтобы как-то успокоить нервы. Жаль, что большинство делают это, как и я, — не афишируя. Но делиться на гражданке «пяткой» травы или дарить друг другу что-то вроде трубки — среди воевавших обычное дело. Люди ищут для себя средства реабилитации, и я не вижу ничего плохого в том, что они находят его в травке».

Так что решение по конопле, опиумному маку и синтетическим наркотикам на территории Украины назрело и перезрело. И оно только легализует то стимулирование политической и управленческой неадекватности, которая вряд ли была бы возможной без курения и внутривенных инъекций. В общем, «дурь» к дури.