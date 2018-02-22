22.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Вооруженные силы, Минский процесс, Политика, Украина

Украина катится к большой крови


Подписав закон о так называемой реинтеграции Донбасса, президент Украины получил право использовать вооруженные силы в любой точке страны, что очень скоро может ему понадобиться.

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Такое мнение в «Известиях» высказывает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский, по словам которого Киев не планирует выполнять Минские соглашения, поскольку ему не нужен Донбасс, а нужна лишь видимость конфликта с Россией.

Но при этом, отмечает эксперт, Киев официально не выходит из минского процесса лишь потому, что к нему привязаны антироссийские санкции Запада, что, впрочем, не мешает Украине принимать законы, полностью выводящие страну из правового поля Минских  соглашений.

«Зато новый закон существенно расширяет полномочия президента Украины и, в частности, дает ему право использовать вооруженные силы в мирное время, самостоятельно вводить военное положение. А это может очень пригодиться лидеру страны не только в Донбассе, но и в любой другой точке страны. Ведь своими вооруженными силами уже обзавелись почти все партии и все олигархи. Страна катится к большой крови, когда ей будет уже не до текста законов», — приходит к выводу Неменский.

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